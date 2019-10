AKAA, l’unique foire d’art contemporain dédiée à l’Afrique, en France, revient pour sa 4e édition au Carreau du Temple

(AKAA) - Rassemblant 45 galeries et plus de 130 artistes des quatre coins du monde au Carreau du Temple chaque année, la foire d’art contemporain Also Known As Africa (AKAA) est devenue au fil des années le rendez-vous parisien des passionnés et curieux de la créativité du continent africain. La 4ème édition de cet évènement culturel devenu incontournable se tiendra cette année du 9 au 11 novembre à Paris.

Paris, le 15 octobre 2019 - Rendez-vous annuel des collectionneurs, professionnels et amateurs d’art contemporain, AKAA est l’unique foire d’art contemporain centrée sur l’Afrique en France. Pour cette quatrième édition, une sélection toujours plus pointue de galeries d’art présenteront les œuvres d’artistes ayant un lien avec l’Afrique : par le pays d’origine ou de résidence, l’héritage culturel ou familial, un attachement affectif ou esthétique. Peintres, sculpteurs, photographes et autres artistes seront exposés pendant trois jours, l’occasion pour le public, de plus en plus nombreux, de se retrouver autour de nombreuses œuvres.

Chaque année, l’œuvre monumentale est une installation dans le hall du Carreau du Temps, qui met en avant un artiste. Pour cette édition, le dessinateur congolais Houston Maludi, représenté par la galerie MAGNIN-A a été choisi. Diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Kinshasa, il ne travaille qu’avec des bichromies tranchées et utilise principalement le noir et le blanc. Son œuvre accueillera les visiteurs de la foire dès leur arrivée.

En plus des expositions et des stands, Les Rencontres AKAA constituent une plateforme culturelle à part entière au sein de la foire. Tables rondes, conférences, concerts, projections de films, performances et lectures rythmeront l’ensemble de la semaine. Une invitation à la réflexion collective sur les questions relatives à l’actualité de la vie artistique et du marché de l’art en Afrique. Tous les évènements s’articuleront autour du thème qui servira de fil conducteur cette année : « L’espace urbain comme matière et lieu de création en mouvement : urbanisme, arts et relations humaines ».

« Cette quatrième édition est celle de la consolidation de nos acquis. L’objectif de notre foire est de montrer que l’art contemporain d’Afrique n’est pas uniquement une tendance, mais constitue une véritable opportunité d’affaire et d’investissement sur le long terme. AKAA veut redessiner une carte de l’art contemporain et placer l’Afrique au centre. », déclare Victoria Mann, fondatrice et Directrice d’Also Known As Africa.

En savoir plus sur la foire : http://akaafair.com/