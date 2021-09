Avec « Africa Fashion Up », Paris célèbre le renouveau de la mode africaine contemporaine

(SHARE AFRICA) - L’association Share Africa révèlera le grand gagnant de son appel à candidatures « Africa Fashion Up » ce vendredi 17 septembre. À l’occasion d’un défilé organisé à l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris, haut lieu de la haute couture parisienne, le Collectif Share Africa permettra aux 5 jeunes créateurs africains en lice de présenter plusieurs pièces de collection. Initié par Valérie Ka, mannequin professionnel, Africa Fashion Up constitue la première manifestation en France dont le but est de reconnaître et d’encourager une mode africaine en pleine effervescence, entre tradition et modernité, entre héritage et ouverture internationale.

Encore méconnue du grand public, la mode africaine est de plus en plus dynamique. Son rayonnement croissant se révèle par l’émergence et le positionnement de plusieurs maisons africaines à l’échelle internationale et dans la reprise de ses codes par des marques et des créateurs à travers le monde.

Initiative issue du projet Share Africa créée par le mannequin Valérie Ka et par Arnaud Ventura, Africa Fashion Up constitue la première manifestation en France dont le but est de mettre la lumière sur la nouvelle génération de créateurs du Continent.

Les 5 lauréats sélectionnés par un jury d’experts internationaux bénéficieront d’une semaine d’immersion dans les coulisses de la capitale mondiale de la mode qu’est Paris. Durant deux jours, Zac Koné (Côte d’Ivoire), Guy Fabrice Sullivan (Côte d’Ivoire), Natasha Jaume & Carina Louw (Afrique du Sud), Souleymane & Laure Tarot (Sénégal), Emmanuel Okoro (Nigeria) iront à la rencontre de personnalités et institutions de la mode à Paris. Partenaire de l’opération, la maison de haute couture Balenciaga ouvrira ses portes à ces talents prometteurs afin de leur prodiguer conseils et encouragements. Ils seront aussi reçu dans l’atelier d’Imane Ayissi et rencontreront Sophie Erika, Business and Collection Planning Director de Kenzo Mode. Ils bénéficieront aussi d’un accompagnement personnalisé durant 6 mois grâce à un programme de mentoring de Balenciaga et d’une formation délivrée par la prestigieuse école de management, HEC Paris.

Le vendredi 17 septembre au soir, les 5 lauréats seront invités à présenter les créations de leur choix à l’occasion d’un défilé exceptionnel organisé à l’Hôtel Salomon de Rothschild, sous les yeux attentifs de 5 créateurs africains reconnus à l’international, à savoir Imane Ayissi (Cameroun), Karim Tassi (Maroc), Marthial Tapolo (Cameroun), Eric Raisina (Madagascar) et Soraya Da Piedade (Angola).Au terme de cette soirée, le grand gagnant du concours Africa Fashion Up sera révélé.

« Nous sommes particulièrement heureux de présenter Africa Fashion Up et les lauréats de cette première saison. En réunissant la création africaine à Paris, Africa Fashion Up a vocation à devenir la vitrine de cette nouvelle mode, portée par une génération de stylistes décomplexés et qui fait la part belle à l’audace, à la couleur et à l’originalité, avec une approche résolument contemporaine » - Valérie Ka, mannequin international, fondatrice et directrice artistique de Share Africa, responsable du programme AFUP.

A propos de Share Africa

SHARE AFRICA est une plateforme d’actions et de projets qui vise à mettre en avant l’Afrique jeune, créative, innovante et verte en encourageant celles et ceux qui entreprennent et créent en Afrique.