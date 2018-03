Pour la première fois, un évènement dédié à Nollywood se tiendra à Hollywood, les 23 et 24 mars prochains

(Agence Ecofin) - Le cinéma nigérian sera à l’honneur, les 23 et 24 mars prochains, à Hollywood.

En effet, à la faveur d’un partenariat entre l’école des arts cinématographiques de l’University of Southern California (USC) et de l’Egyptian Theater, une prestigieuse salle de projection hollywoodienne, un évènement sera dédié au cinéma nigérian, une première sur le territoire américain.

« A l’école d’art cinématographique de l’USC, nous nous efforçons de présenter à nos étudiants un large panorama du cinéma mondial ainsi que les tendances de l’industrie mondiale du divertissement. Nous espérons, en organisant l’événement Nollywood à Hollywood à l’USC, offrir à nos étudiants l’opportunité d’échanger avec des personnalités importantes de cette industrie cinématographique de plus en plus importante. Aussi, il est particulièrement intéressant de célébrer des productions venant d’Afrique dans le sillage du phénomène mondial que représente Black Panther de Marvel, dirigé par Ryan Coogler, un ancien étudiant de l’USC.», a déclaré Alex Ago, directeur des programmes et projets spéciaux à l’école d’art cinématographique de l’USC.

« Le pays le plus peuplé d’Afrique abrite l’une des industries cinématographiques les plus prospères du monde, mais le cinéma nigérian reste pourtant discret aux Etats-Unis. La mission qu’a l’American Cinematheque de présenter une gamme complète de films au public le plus large possible, inclut déjà des programmes annuels dédiés à de nouvelles productions d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie, d’Argentine et d’autres pays. Donc la chance d’amener Nollywood à Hollywood pour une soirée fait sens. », explique John Hagelston de l’American Cinematheque, un des principaux partenaires de l’Egyptian Theater.

La liste des films devant être projetés, n’a pas encore été communiquée, mais on imagine que de grands succès, comme The Wedding Party, composeront le catalogue de films Nollywoodiens présentés, les 23 et 24 mars prochains, aux Etats-Unis.

Servan Ahougnon