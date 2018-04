l-afrique-du-sud-lancera-son-second-nano-satellite-dans-l-espace-en-juillet-2018

(Agence Ecofin) - La République d’Afrique du Sud prépare le lancement dans l’espace d’un second nano-satellite. Il s’agit du Zacube-2, pesant quatre kilogrammes et développé par l'Université de technologie de la péninsule du Cap (CPUT) en coopération avec l'Institut franco-sud-africain de technologie (F'SATI). L’équipement doit être envoyé en orbite en juillet 2018, depuis l’Inde.

Le 17 avril 2018, lors de la cérémonie d’acheminement du Zacube-2 en Inde, la ministre sud-africain des Sciences et technologies, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, a indiqué que cet équipement permettra à l’Afrique du Sud de suivre les déplacements des navires le long des côtes sud-africaines et de détecter à l'avance les feux de forêt par le biais d'un dispositif d'imagerie développé par le Conseil sud-africain pour la recherche scientifique et industrielle.

Le projet Zacube-2, financé par le ministère sud-africain des sciences et technologies, est géré par l'Agence spatiale nationale d'Afrique du Sud (SANSA). Il est le fruit de la collaboration entre l’Afrique du Sud, l'Université de Montpellier, l’Ambassade de France en Afrique du Sud et la Chambre de commerce de Paris.

D’après le ministère, ce nano-satellite est le précurseur d’une série d’autres nano-satellites qui constitueront la future constellation d’équipements de surveillance, lancée par le gouvernement sud-africain. Ces équipements seront mis à contribution pour certains aspects du programme national de développement « Phakisa », notamment la surveillance du milieu océanique.