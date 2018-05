Kenya: le premier nano-satellite national sera lancé dans l’espace le 11 mai 2018  

(Agence Ecofin) - Le Kenya annonce la mise en orbite de son tout premier nano-satellite le 11 mai 2018. L’équipement baptisé « Kenyan University Nano Satellite-Precursor Flight » (1KUNS-PF) a été fabriqué par des ingénieurs de l’Université de Nairobi, grâce au soutien de l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) et du Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales (UNOOSA). Il servira à plusieurs tâches, notamment la prévision météorologique, la cartographie terrestre, l'observation environnementale et animale, l'observation de l'espace extra-atmosphérique et à la gestion des catastrophes, le secteur multimédia.

Selon le professeur Mwangi Mbuthia, ingénieur à l'Université de Nairobi, dont les propos sont rapportés par capitalfm.co.ke, « les nano-satellites sont désormais les nouveaux outils de l'espace de recherche et de réalisation d'activités commerciales. C'est une nouvelle technologie qui jouera un rôle important dans la façon dont les choses seront faites à l'avenir, en particulier en ce qui concerne l'observation et la communication par satellite ». C'est la première étape dans le développement de la science spatiale au Kenya, a-t-il ajouté.

Le satellite 1KUNS-PF pèse environ 1,2 kg. Il sera stationné à près de 4 000 km de la Terre. Sa fabrication à nécessité un investissement d'environ 100 millions de shillings (998 546 dollars US). Il a une durée de vie oscillant entre 12 et 18 mois.