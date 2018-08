Algérie : Naouel Touzene prend la tête du cabinet de conseil BH Advisory

(Agence Ecofin) - Le cabinet conseil algérien BH Advisory, fondé par Mohamed Skander, sera désormais dirigé par Naouel Touzene, suite à une décision de son Conseil d’administration.

Naouel Touzene est entrée en 2013 au Cabinet BH Advisory où elle a déployé, selon M. Skander, «de grandes qualités managériales ».

Titulaire d’une licence de l’Université Mouloud Mammeri et d’un master Finance de l’ESAA, elle détient également un exécutive MBA MDI de la Sorbonne. « Je tiens à remercier le Conseil d’Administration pour sa confiance ainsi que toute l’équipe BH Advisory, et plus particulièrement M. Skander pour tout ce qu’il m’a appris depuis que j’ai intégré le cabinet et pour m’avoir offert l’opportunité de faire mes preuves à travers les tâches et les responsabilités qui m’ont été confiées » a-t-elle déclaré.

En quelques années, Mohamed Skander, qui est également président des jeunes entrepreneurs algériens du FCE, est parvenu à implanter le cabinet BH Advisory dans le paysage national : ses services aux entreprises couvrent la stratégie, les études de marché, le financement, l’organisation et les systèmes d’information, le marketing ou encore les problématiques de ressources humaines.