Petra Diamonds a perdu 29,1% de sa valeur boursière sur le dernier mois, et ses résultats annuels n'arrangent rien

(Agence Ecofin) - Petra Diamonds, une société cotée sur le London Stock Exchange, mais qui exploite des diamants spécialement en Afrique du sud, a vu sa valeur boursière afficher une baisse de 29,15% au terme des 30 jours s'achevant le 23 juillet 2019. Pour la quatrième journée consécutive, les investisseurs semblent continuer de sanctionner des performances financières moins importantes qu'espérées.

L'entreprise a en effet annoncé avoir réalisé des ventes de diamants, pour 463 millions $ pour son année fiscale s'achevant fin juin 2019. Une performance qui s'est inscrite en baisse de 6% en comparaison à celle de la même période en 2018. Ses dirigeants ont parlé d'un environnement défavorable du fait de la volatilité de certaines économies, et des implications de la guerre économique entre les Etats-Unis et la Chine.

Petra Diamonds n'est pas plus optimiste pour la suite des opérations sur le court terme. Elle anticipe que ses revenus continueront de baisser. Pour la quatrième journée consécutive, elle a terminé sur une baisse (-6,8%) sur la bourse de Londres. Ajouté à cela, on note un environnement d'exploitation devenu difficile en Afrique du Sud. De même, l'entreprise fait face à une dispute autour d'une question de 34 millions $ de TVA qu'elle doit régler, en plus d'une dette qui est au-dessus de 550 millions $, malgré des efforts de réduction de charges.

Actuellement, la valorisation boursière de la société est à son plus bas niveau des 5 dernières années. Certains observateurs du marché financier britannique estiment que cette tendance baissière au-delà des performances, est le fait de nombreuses ventes à vue, et qu’on pourrait assister bientôt, à une vague de rachats. Mais tout dépendra de la santé économique des deux principaux marchés du diamant, que sont le Chine et les USA.

Idriss Linge