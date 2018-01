Rwanda : Bank of Kigali confie sa transformation numérique à Fiorano

(Agence Ecofin) - Afin de répondre davantage aux besoins de ses clients et leur fournir des services de meilleure qualité, Bank of Kigali s’est engagée dans une transformation numérique d’envergure. Le chantier a été confié à la société Fiorano Software, société américaine spécialisée dans divers domaines, notamment la fourniture d'Intergiciels d'Intégration d'entreprise, de messagerie haute performance ou encore de systèmes pair-à-pair distribués.

En pratique, Fiorano Software a intégré les solutions ESB (Enterprise Service Bus) et API Management (Gestion de l’interface de programmation applicative) à la solution de base Temenos T24 de Bank of Kigali. La solution ESB permet de remplacer l’intégration point à point de la banque par une architecture évolutive centrée sur les micro-services. Intégrant également les systèmes de gestion de cartes et des machines ATM de Bank of Kigali, la solution ESB de Fiorano permet de standardiser des options de paiement numérique et mobile de la banque, tout comme elle facilite ces paiements en ligne et hors-ligne.

Pour ce qui est de la solution API Management de Fiorano, elle permet aux fournisseurs de services mobiles de s’y connecter pour s'auto-enregistrer et localiser les clés de sécurité du service, selon les besoins. Elle permet ainsi la création de comptes par mobile pour les consommateurs, d'automatiser un certain nombre de services et de faciliter leur accès ininterrompu aux informations de compte, aux transferts d'argent et à d'autres services ; elle améliore l'expérience bancaire des clients.

Bank of Kigali a opté pour une transformation numérique en profondeur, au regard du potentiel de développement économique des technologies de l’information et de la communication. Aujourd’hui, elles sont source de croissance pour de nombreuses entreprises, dans divers secteurs stratégiques comme la finance, la santé, l’agriculture ou encore l’assurance.