Kenya: les groupes japonnais Toyota Tsuho et Mitsui, dans un deal de 66,7 millions $ pour la construction de grues au port de Mombasa

(Agence Ecofin) - Les conglomérats japonais Toyota Tsuho et Mitsui ont remporté un contrat de 6,8 milliards de shillings kényans (66,7 millions $), pour la construction et l'installation de grue de levage sur le port de Mombassa l'un des plus important de la côte pacifique africaine, situé à l'est du Kenya.

« En novembre 2017, le groupe et Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd ont remporté conjointement un contrat pour la fourniture de 16 grues de chargement pour le projet de développement du port de Mombasa au Kenya, le plus grand port commercial d'Afrique de l'Est », peut-on lire d'une mise à jour de Toyota Tsuho à ses investisseurs.

Ce nouveau contrat porte à 9,8 milliards de shillings (96 millions $) le montant global des marchés remportés par les deux entreprises japonnaises dans le cadre du projet de modernisation du port de Mombasa. Une initiative qui est financés par le service japonnais d'aide au développement (JICA).

Ces travaux d'infrastructure permettent de montrer un autre visage de la présence africaine du groupe Toyota, qui est plus connu dans la région, pour ses marques de véhicules, commercialisés à travers l'enseigne CFAO qui est désormais sa filiale à 100%. Le Japonnais intervient aussi dans le domaine des engrais et de l'équipement technologique.

Idriss Linge