Un seul représentant du continent africain figure dans le classement des pays les plus attractifs pour les talents

(Agence Ecofin) - L’Afrique est très mal représentée dans le classement des pays les plus attractifs pour les talents réalisés par l’Institute for Management Development (IMD), un institut de management basé à Lausanne.

Un seul pays africain figure en effet dans l'IMD World Talent Ranking 2018. Il s’agit de l’Afrique du Sud qui occupe le 50ème rang dans ce classement sur un total de 63 pays étudiés.

La nation arc-en-ciel recule de deux rangs par rapport à 2017 dans ce classement qui évalue la capacité de 63 pays à développer, attirer et retenir les talents en se basant sur quatre principaux critères : l'efficacité gouvernementale, la productivité et l'accès au financement des entreprises, la performance économique et les infrastructures en matière de santé et d'éducation.

A l’échelle internationale, la Suisse reste le pays le plus attractif pour les talents pour la cinquième année consécutive, devant le Danemark, la Norvège et l'Autriche, les Pays-Bas, le Canada, la Finlande, la Suède, le Luxembourg et l’Allemagne.

« Les pays qui ont le plus de succès cette année sont avant tout des économies de taille moyenne européennes. De plus, ils partagent de hauts niveaux d'investissements dans l'éducation et la qualité de vie », a souligné le directeur de l'IMD, Arturo Bris.

Les Etats-Unis (12ème) ont progressé de 4 rangs par rapport à l'année dernière. En Asie, c'est Singapour qui se distingue (13ème), alors que Hong Kong grimpe à la 18ème place. Le Japon lui ne pointe qu'à la 29ème place et la Chine à la 39ème.



