Gabon: des forces de l'ordre investissent les locaux de la filiale locale du groupe français Veolia

(Agence Ecofin) - Des forces de l'ordre ont pris possession des locaux de la Société des Eaux et d'Electricité du Gabon ce samedi 17 février 2018, apprend-on d'un communiqué de Veolia, l'actionnaire majoritaire (51%) de cette société, qui déplore une décision prise par le ministère de l'énergie et de l'eau, « en marge du respect des règles en vigueur ».

L’Etat gabonais de son côté, reproche à l’opérateur « la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers, les efforts financiers consentis par l’Etat non suivis des effets escomptés et les plaintes récurrentes des populations ».

« Le groupe Veolia dénonce vivement cette action brutale totalement contraire à l'Etat de droit et met tout en œuvre pour accompagner ses collaborateurs au Gabon qui, depuis deux décennies, s'engagent à fournir le meilleur service public d'eau et d'électricité aux citoyens du pays », peut-on lire dans un communiqué publié par le groupe français.

Le groupe revendique une présence de plus de 20 ans au Gabon, avec à la clé, le statut de premier investisseur et employeur étranger, un total d'investissements de 366 milliards de FCFA réalisés sur la période, et la formation de nombreuses ressources humaines gabonaise qui permet aujourd'hui à trois fois plus de Gabonais de recevoir de l'eau potable.

En 1997, Veolia avait obtenu la concession pour la distribution d'eau et d'électricité au Gabon pour une période de 20 ans. Ce contrat est arrivé à expiration en 2017 et jusqu'ici le gouvernement gabonais ne l'avait pas renouvelé.

En fait, le gouvernement reproche à la SEEG, le non respect de son cahier de charge et aurait réquisitionné l’entreprise pour assurer la continuité du service et la préservation des emplois.