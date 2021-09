Fer : l’usine de transformation la plus moderne d’Afrique subsaharienne sera opérationnelle au Cameroun en octobre

(Agence Ecofin) - En 2018, Prometal, leader du marché des produits ferreux au Cameroun, a lancé la construction de l’unité de transformation de fer, la plus moderne en Afrique subsaharienne. La mise en service de ce fleuron industriel était initialement prévue pour le 2e trimestre 2021.

Le constructeur allemand SMS Group, qui exécute son tout premier contrat au Cameroun et sur l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, a récemment lancé la phase des essais de l’usine Prometal 4 dans la zone industrielle de Bassa, à Douala, la capitale économique du pays. Après près de 3 années de travaux de construction (le chantier a été lancé fin 2018), ces essais s’achèveront dans quatre semaines.

« Dans quatre semaines, tout sera terminé et l’usine sera prête à démarrer la production. Nous nous activons déjà à la préparation de l’inauguration. Il va falloir également achever l’aménagement de la voie d’accès, dont les travaux vont débuter incessamment, sous l’égide de la Magzi [Mission d’aménagement et de gestion des zones industrielles, NDLR] », renseigne une source interne à Prometal, leader de l’industrie métallurgique au Cameroun.

Tout calcul fait donc, dès le mois d’octobre 2021, Prometal 4 permettra au Cameroun de disposer de l’usine de transformation de fer la plus moderne et la plus diversifiée d’Afrique subsaharienne, selon ses promoteurs. Investissement d’environ 40 milliards FCFA réalisé par la société Prometal, cette nouvelle usine fera passer la production globale de l’entreprise de 200 000 tonnes par an à plus de 300 000 tonnes, apprend-on officiellement.

Cependant, au-delà de l’augmentation de la production, en quantité et qualité, soutiennent les promoteurs de l’usine, Prometal 4 permettra pour la première fois à une entreprise située en Afrique subsaharienne de fabriquer des produits tels que des poutrelles, des cornières, des fers plats ou encore des fils machines, qui sont des produits intermédiaires permettant de fabriquer les clous, les fers lisses et les vis.

Impact sur l’économie

Jusqu’ici, apprend-on, ces produits sont importés par les pays africains (exception faite de deux Etats du Maghreb). Leur production au Cameroun, selon les estimations de Prometal, permettra au pays de réduire le déficit de sa balance commerciale sur les matériaux de construction à base de fer d’environ 50%.

Par ailleurs, l’entrée en production de Prometal 4 devrait contribuer à doper le chiffre d’affaires de certains fournisseurs stratégiques de l’entreprise, précise Investir au Cameroun. Il s’agit notamment de la société d’électricité Eneo, à laquelle Prometal, son 2e client après Alucam (Compagnie camerounaise de l’aluminium), paye déjà des factures annuelles d’environ 4 milliards FCFA ; ou encore de Gaz du Cameroun (GDC), qui reçoit déjà des paiements annuels de 1,6 milliard FCFA de Prometal.

Dans le même temps, les contributions de ce leader de la métallurgie à l’assiette fiscale devraient également augmenter, sans compter les emplois générés dans le pays. Selon la direction générale des impôts du ministère des Finances, les recettes pourvues par Prometal sont passées d’un peu plus de 500 millions à 8 milliards FCFA sur la période 2010-2019. Elles dépassent 10 milliards FCFA par an de nos jours, à en croire l’entreprise, qui a constamment bénéficié de l’accompagnement de l’Etat du Cameroun au cours des 10 dernières années.

Brice R. Mbodiam

Lire aussi :

02-06-2021 - Fer à béton : menacés par les importations, les producteurs locaux réclament un quota dans les projets d’infrastructures

13-01-2021 - L’usine de transformation du fer la plus moderne et diversifiée d’Afrique subsaharienne ouvrira au Cameroun en 2021

08-09-2021 - Privé du fer de Mbalam, Prometal est maintenu à flot grâce à plus de 155 milliards de FCFA d’exonérations fiscales