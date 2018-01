CFAO annonce trois nominations au sein de son comité exécutif

(CFAO) - Koji Minami est nommé Directeur Général Délégué et membre du Conseil d’Administration, Élé Asu est nommée Directrice de la Communication Groupe, Jean-Christophe Brindeau est nommé Directeur Général de CFAO Retail.

À compter du 1er janvier 2018, Monsieur Koji Minami, 49 ans, est nommé Directeur Général Délégué et membre du Conseil d’Administration du Groupe. Koji Minami a effectué sa carrière au sein du groupe Toyota Tsusho Corporation (TTC) durant 26 ans au Japon, en Chine et en Malaisie.

Il a principalement exercé des fonctions au sein de la Division Automotive. Il avait dernièrement la responsabilité du département « Next Mobility Development » de TTC. Il succède à Monsieur Toshimitsu Imai, entré dans le Groupe en mars 2013 dans le cadre de l’Alliance entre CFAO et son actionnaire Toyota Tsusho Corporation (TTC). En janvier 2018, Monsieur Imai rejoint la Direction Générale Afrique de Toyota Motors Corporation (TMC).

Le 4 janvier 2018, Madame Élé Asu, 40 ans, est nommée Directrice de la Communication du Groupe. De nationalité franco-nigériane, Élé Asu est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg.

Elle a vécu et travaillé en France, en Afrique de l’Est et en Afrique Centrale en tant que Responsable de Publications, Event Manager et Consultante en Communication pour de grands groupes et des Institutions Gouvernementales. De 2006 à 2017, elle a également été présentatrice et journaliste économique, incarnant notamment « Réussite », le magazine de l’économie africaine sur Canal+ Afrique. Elle succède à Madame Françoise Remarck-Le Guennou.

Le 8 janvier 2018, Monsieur Jean-Christophe Brindeau, 55 ans, est nommé Directeur Général de CFAO Retail. Jean-Christophe Brindeau était précédemment Directeur des Opérations du groupe Ho Hio Hen, acteur majeur de la distribution dans les Antilles et en Guyane.

De 1992 à 2016, Monsieur Brindeau a occupé plusieurs fonctions au sein du Groupe Casino, en France, en Amérique du Sud et dans l’océan Indien, région où il a été de 2012 à 2015 Président-Directeur général de Vindémia, numéro un de la distribution dans cette zone (4 200 collaborateurs, 135 points de vente). Il succède à Monsieur Xavier Desjobert.

Madame Asu, Monsieur Minami et Monsieur Brindeau entrent au Comité Exécutif du groupe CFAO.

À propos de CFAO

CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer, partenaire privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se développe dans les secteurs des biens de consommation et des nouvelles technologies. Le Groupe opère directement dans 36 pays d’Afrique et offre un accès à 53 des 54 pays qui composent le continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer et en Asie. CFAO emploie 15 200 personnes. En 2017, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 4 228 millions d’euros. CFAO est une filiale du groupe TTC (Japon). www.cfaogroup.com et www.cfao-retail.com