China Telecom s’associe au sud-africain Teraco pour améliorer son offre de solutions TIC et services télécoms en Afrique

(Agence Ecofin) - A travers sa branche du Moyen-Orient et d’Afrique, l’opérateur des télécommunications, China Telecom, a signé un accord de collaboration avec Teraco Data Environments, le fournisseur sud-africain de centres de données neutres. Cette collaboration se traduira par l’installation, par China Telecom, d’un réseau d’interconnexion et d’un centre de services de télécoms au sein du centre de données de Teraco à Cape Town, en Afrique du Sud.

Ces installations permettront à l'entreprise chinoise de proposer ses solutions TIC et ses services de connectivité aux multinationales qui souscrivent aux services de colocalisation de Teraco.

Changhai Liu, le directeur général de China Telecom MEA, explique que la coopération avec Teraco renforcera « la confiance de nos clients, car ils pourront se concentrer sur leurs opérations commerciales et nous laisser leurs besoins en matière d'hébergement, de colocation et d'interconnexion ». Il a ajouté que pour l’entreprise qui se concentre depuis longtemps sur le marché africain, « cette coopération plus étroite avec Teraco renforce encore notre compétitivité au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à un partenaire solide ».

Pour Jan Hnizdo, le directeur financier de Teraco, la relation avec China Telecom va offrir des opportunités africaines pour les applications et le contenu chinois. Il a souligné qu’au regard de la transformation numérique qui se produit dans toute la région de l’Afrique subsaharienne, les clients pourront tirer parti de solutions d’hébergement et TIC les plus avancées et les plus rentables, grâce à ce partenariat.