Nigeria : Tizeti lance son réseau 4G sans fil dans le pays

(Agence Ecofin) - Tizeti, la start-up nigériane spécialisée dans la fourniture de connectivité Internet sans fil sur réseau alimenté au solaire, a annoncé le lancement de son service 4G au Nigeria. L’opération répond aux ambitions de l’entreprise de contribuer à l'extension du taux d'accès au haut débit à travers le territoire national.

Selon Kendall Ananyi, le président-directeur général de Tizeti, « l'accès à une connectivité Internet illimitée, abordable et fiable, est un problème insoluble pour de nombreuses entreprises et clients résidentiels nigérians, en particulier pour les habitants des Etats d'Edo, de Rivers et d'Ogun […] Pour résoudre ce problème et fournir une solution durable et rentable, nous tirons parti de nos tours alimentées à l'énergie solaire et de la bande passante Internet robuste de MainOne pour créer un réseau de tours détenues et exploitées à faibles CAPEX et OPEX [coûts d'investissements et d'exploitation, ndlr]. Cela nous permet d'offrir à nos clients un accès Internet illimité à 30 %, voire 50 %, du coût des forfaits de données mobiles traditionnels ».

Kendall Ananyi estime que la connectivité 4G stimulera les activités économiques dans les Etats du Sud et du Sud-Ouest du Nigeria, fournira un accès illimité à des services à haut débit abordables et fiables et accélérera la transformation numérique à travers le Nigeria.

Pour 2020, Tizeti envisage d’étendre sa couverture en réseau 4G sans fil à d'autres grandes villes du Nigeria et d'Afrique de l’Ouest. La compagnie qui est déjà présente au Ghana, à Accra, compte renforcer sa présence dans le pays.

