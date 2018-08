Air Algérie va desservir l’Afrique centrale, avec Douala et Libreville pour commencer

(Agence Ecofin) - Pour sa première expérience en Afrique centrale, la compagnie nationale aérienne, Air Algérie a annoncé l’ouverte des deux nouvelles dessertes vers le Cameroun et le Gabon avant la fin de cette année, indique le site informations aéronautiques, NewsAero.

Selon cette source, Air Algérie proposera 3 vols par semaine, à partir du 2 décembre 2018, à savoir les mardi, jeudi et dimanche vers Libreville, la capitale gabonaise. Vers le Cameroun, la ligne Alger-Douala sera proposée à partir du 3 décembre à raison de trois vols par semaine. Il est indiqué par ailleurs, que ces deux lignes seront opérées en Boeing B737 et que la compagnie sera sans concurrence sur ces trajets.

L’on indique en outre, qu’en plus de ses lignes domestiques en Afrique, Air Algérie dessert déjà Abidjan, Bamako, Le Caire, Casablanca, Dakar, Niamey, Nouakchott, Ouagadougou et Tunis et qu’avec une flotte de 58 avions, la compagnie nationale algérienne envisage déjà Addis-Abéba, Banjul, Brazzaville, Conakry, Lomé, N'Djamena et Yaoundé.

Stéphane Billé