Bernabe Côte d’ivoire : un résultat net plombé au cours des 9 premiers mois de 2017, par un environnement très concurrentiel

(Agence Ecofin) - Même si ses dirigeants sont restés positifs et espèrent un retournement de la situation lors du dernier trimestre 2017, le groupe Bernabe Côte d’Ivoire, a connu une baisse de 21,4% de son bénéfice net des 9 premier mois de 2017 (à 1,2 milliard de FCFA), en raison d’un environnement devenu concurrentiel, et qui l’a poussé à réduire sur les marges sur ses produits.

L’entreprise explique qu’un des facteurs de la réduction de sa marge nette est le repli de 11,24% de son chiffre d’affaires de la période (30,8 milliards de FCFA), en comparaison à celui de la fin septembre 2016 (34,7 milliards de FCFA). Une contraction qui est mise à l’actif de la cession par Bernabe CI, de deux composantes essentielles de ses activités au cours du deuxième trimestre 2016.

Avec des états financiers très sommaires publiés sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d’Abidjan, il est très difficile de se faire une idée précise de la manière dont cette cession a impacté les performances financières de la société détenue à 80% par Yeshi Group. Malgré l’optimisme affiché, on peut soulever quelques faiblesses à surveiller.

Le repli de plus de 20% de la marge nette à la fin du troisième trimestre, se présente comme une accélération de cette contreperformance, car à la fin du premier semestre (2017), le bénéfice net n’était en recul que 3,2% dans les mêmes conditions (cession de certains actifs). Par ailleurs, on relève que la rentabilité économique (pourcentage du bénéfice net sur le chiffre d’affaires) à valeur équivalente, s’est dégradée, passant de 4,2% à la fin septembre 2016, à seulement 3,8% à la fin du mois de septembre 2017.

Sur la BRVM, les investisseurs semblent avoir mal accueilli cette performance. L’action Bernabe CI qui avait déjà perdu 64,3% de sa valeur tout au long de l’année 2017, affiche l’une des plus forte baisse (-22,13%) du marché, depuis le début 2018. Et pourtant, elle a offert en 2017, le rendement de dividende (la part que représente le dividende sur le cours de l’action) le plus important (5,2%) du secteur de la distribution.

Idriss Linge