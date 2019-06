Huawei trouve du soutien en Russie en gagnant un marché pour la 5G dans le pays

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms chinois Huawei a signé un accord avec la société télécoms MTS pour développer son réseau 5G dans le pays au cours des prochaines années. Il est d’ailleurs prévu, dans le cadre de cet accord, le lancement pilote du réseau de cinquième génération en 2019-2020.

Le contrat entre Huawei et MTS a été signé le 5 juin 2019, en marge d’une rencontre tenue entre le chef d’Etat chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine.

A travers ce marché avec MTS, Huawei qui bataille avec les Etats-Unis a trouvé du soutien auprès de son partenaire économique qu’est la Russie, elle-même en froid avec le gouvernement américain depuis la crise ukrainienne. La Chine et la Russie font partie du BRICS, le regroupement économique qui les allie à l’Inde, au Brésil et à l’Afrique du Sud. Il est possible que le groupe télécoms obtiennent également de l'appui de ces pays qui représentent d'assez gros marchés télécoms.

Dans la guerre technologique qui se profile à l’horizon, la Russie pourrait s’avérer un véritable allié de poids pour la Chine. Le gouvernement russe lui aussi envisage une rupture avec le numérique contrôlé par les USA. Il a annoncé son intention de créer son propre Internet indépendant à titre de mesure préventive pour répondre «au caractère belliqueux de la nouvelle stratégie américaine en matière de cybersécurité adoptée en septembre 2018 », indique l'agence de presse russe RosBiznesKonsalting.