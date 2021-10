Le gestionnaire de tours télécoms IHS Holding Limited recherche près de 600 millions $ sur la Bourse de New York

(Agence Ecofin) - En gestation depuis l’année dernière, l’introduction d’IHS Holding Limited sur la Bourse de New York est finalement sur les rails. La société qui a engagé plusieurs acquisitions depuis le début de l’année 2021 couve de grandes ambitions.

Le constructeur et gestionnaire de tours télécoms IHS Holding Limited recherche près de 600 millions de dollars sur la Bourse de New York. La société a lancé une offre publique initiale à cet effet, le lundi 4 octobre. L’opération porte sur un total de 22 500 000 actions ordinaires dont 18 000 000 sont proposées par IHS Towers et 4 500 000 par certains actionnaires vendeurs.

Dans un communiqué, l’entreprise indique que « le prix de l'offre publique initiale est actuellement estimé entre 21,00 $ et 24,00 $ par action ». Les souscripteurs de l’offre bénéficieront également d’une option de 30 jours pour acquérir 2 700 000 actions ordinaires supplémentaires d’IHS Towers et 675 000 actions ordinaires des actionnaires vendeurs au prix de l’offre publique initiale.

L’opération d’introduction d’IHS Holding Limited sur la Bourse de New York intervient deux mois après que la société a contracté un crédit-relais de 500 millions de dollars – d’une durée de 12 mois avec une option de prolongation supplémentaire de six mois – auprès de certaines banques parmi lesquelles Goldman Sachs Lending Partners LLC, JPMorgan Chase Bank, Standard Chartered Bank.

Depuis le début de l’année 2021, IHS Holding est engagé dans plusieurs opérations d’acquisitions d’actifs qui contribueront à une augmentation de ses revenus. En janvier, la société a racheté 100 % du fournisseur de services de télécommunications Skysites Holdings S.A. En mars et avril, elle a acquis 100 % de Centennial Towers Colombia, Centennial Towers Brasil Cooperatief U.A. et S.A.S.

L’argent collecté au terme de l’introduction sur la Bourse de New York devrait contribuer en partie à soutenir sa logique d’investissements stratégiques en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et Afrique du Nord, et en Amérique latine.

Muriel Edjo

