IHS Holding Limited s’étend en Amérique latine avec l’acquisition de Cell Site Solutions

(Agence Ecofin) - Le propriétaire, exploitant et développeur indépendant d'infrastructures de télécommunications, IHS Holding Limited, a signé un accord avec des sociétés affiliées à Goldman Sachs et Centaurus Capital LP pour acheter le fournisseur brésilien de solutions d'infrastructure, Cell Site Solutions - Cessão de Infraestruturas SA (CSS), basé à São Paulo.

CSS possède environ 2 290 tours et autres sites d'infrastructures de télécommunications au Brésil, au Pérou et en Colombie. Les quatre solutions proposées par l'entreprise, Build To Suit (BTS), Collocation, Distributed Antenna Systems et Small Cells, complèteront et amélioreront l'offre d'IHS dans le but d'apporter une connectivité accrue aux marchés émergents. Pour IHS, cette acquisition traduit la poursuite de son objectif stratégique d'expansion mondial afin de devenir le leader des towercos sur ces marchés.

Selon les termes de l'accord, CSS sera entièrement intégré à IHS tout comme son équipe de direction et tous ses employés. La transaction dont le montant financier n’a pas été dévoilé est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

« Grâce à l'acquisition de CSS, IHS étend son empreinte en Amérique latine. En particulier, et en tant que plus grand marché de cette région, le Brésil offre une plateforme passionnante qui nous permet d'approfondir cette nouvelle géographie. La topographie et les zones urbaines compactes du Brésil, associées à la récente reprise économique, fournissent des facteurs macroéconomiques favorables au déploiement de la 4G et de la 5G. Alors que les réseaux se préparent à la transition vers la 5G, IHS sera bien placé pour répondre à ces demandes », a déclaré Sam Darwish, président d'IHS et président directeur général du groupe.

