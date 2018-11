Le Sud-Africain Nampak veut accroître sa production de canettes en aluminium

(Agence Ecofin) - La société sud-africaine Nampak, chef de file du continent en matière d’emballage de boissons donnera un coup de fouet à sa production de canettes en aluminium, rapporte Bloomberg.

Cette manœuvre devrait permettre au groupe de tirer profit de la préférence de plus en plus croissante des consommateurs pour les produits d’emballage plus durables contrairement au plastique épinglé pour ses effets néfastes sur l’environnement. « L’aluminium est un métal de valeur et les utilisateurs sont incités à le recycler.», indique André de Ruyter, CEO de la compagnie.

Hormis l’orientation vers l’aluminium, l’entreprise s’accentue de plus en plus sur les emballages en cartons et travaille actuellement sur le développement d’un couvercle en plastique renouvelable à partir du sucre de canne.

La compagnie a publié hier, un chiffre d’affaires de 17,3 milliards de rands (1,24 milliards $) et un profit opérationnel de 1,5 milliard de rands au terme de son exercice 2018 clos le 30 septembre dernier.

L’entreprise a annoncé un investissement de 100 millions de rands dans une ligne de fabrication de conserves alimentaires au Nigeria

Pour rappel, Nampak est actif dans les emballages métalliques, plastiques, en papier et en verres. Réalisant près de 90% de son chiffre d’affaires sur le continent africain, Nampak emploie plus de 6 600 personnes.

Espoir Olodo