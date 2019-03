Egypte : Canal Sugar signe un accord financier de 169 millions $ avec un consortium de 6 banques

(Agence Ecofin) - La compagnie sucrière égyptienne Canal Sugar Co., filiale du conglomérat émirati Al Ghurair Group, a signé, hier, une convention de financement de 169 millions $ avec un consortium de 6 banques. C’est ce que rapporte Reuters qui mentionne un communiqué de l’entreprise.

Les groupes bancaires concernés sont la National Bank of Egypt, la Qatar National Bank, la Banque d’Alexandrie, la Suez Canal Bank, la United Bank et Industrial Development Bank of Egypt.

Cette enveloppe permettra de financer, sur les 6 prochains mois, en attendant la finalisation d’un prêt à long terme de 700 millions $, la construction et l’exploitation d’une sucrerie dans l’ouest de Minya.

D’un coût global de 1 milliard $, ce projet veut mettre en place la plus grande usine de sucre de betterave de la planète, avec une capacité de production annuelle de 900 000 tonnes de sucre.

Il comprend une composante agricole relative à la mise à disposition d’une superficie de 76 000 hectares pour la production de 2 millions de tonnes de betteraves sucrières, de blé et de maïs.

Espoir Olodo

Lire aussi :

24/01/2018 - L'Emirati Al Ghurair Group injectera 1 milliard $ dans un projet sucrier en Egypte