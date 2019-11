Au Togo, la start-up Alcoford fabrique de l’alcool éthylique à partir du manioc

(Agence Ecofin) - Alcoford Corporation est une jeune entreprise spécialisée dans la production d'éthanol à base de manioc. Alcoford distribue des fûts d’alcool éthylique destinés à l’usage médical, et des barils d’alcool de bouche distillés aux vins de palme pour les producteurs de boissons alcoolisées traditionnelles.

Inspiré par une entreprise familiale qui importait et redistribuait de l’alcool sur les marchés, Clifford Plastid Hoglonou, le promoteur du projet, a décidé de se spécialiser dans la transformation biotechnologique du manioc.

Au Togo, on importe près de 80% de l’éthanol (un marché de plus de 500 millions de litres importé chaque année dans la CEDEAO), alors que des milliers de tonnes de manioc périssent dans les champs gérés par une population rurale pauvre. L’objectif principal est d'assurer la croissance économique et le bien-être de la population rurale en valorisant les cultures de manioc par le biais de leur transformation en éthanol.

En plus de produire de l’alcool éthylique pour des besoins médicaux, une partie des stocks est traitée pour les besoins des producteurs locaux de vins de palme. Une initiative qui va leur permettre d’acheter de l’alcool adapté à ces boissons au lieu d’utiliser de l’alcool médical.

Les revenus de l’entreprise proviennent essentiellement de l’approvisionnent de grossistes qui ont un solide réseau de distribution sur tout le secteur informel. Le plus grand défi d’Alcoford Corporation reste la concurrence étrangère. Mais son promoteur mise sur l’approvisionnement exclusif de l’alcool destiné à la production des boissons alcoolisées traditionnelles, un secteur encore non exploité.

Aïsha Moyouzame