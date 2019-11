Zambie : Mutoba Ngoma transforme l’huile alimentaire en biocarburant

(Agence Ecofin) - Tapera Industries est une entreprise qui recycle les déchets d’huile en biocarburant. L’entreprise s’approvisionne en huile dans les restaurants, les ménages et les hôtels. Cette transformation s’obtient par traitement de l’huile à la chaleur, un procédé qui permet d’assainir l’huile de ses déchets alimentaires et de changer ses propriétés en les rendant semblables à celles du gazole.

Le biocarburant de Tapera est destiné aux voitures et aux machines qui fonctionnent au moteur diesel. Il permet d’alléger les factures de carburant et de lutter contre la pollution du transport routier. Par ailleurs, cette initiative a créé une économie circulaire qui permet aux ménages et aux alimentations de vendre leurs déchets d’huile, qui, utilisés de manière répétitive, créent des substances chimiques cancérigènes.

À ce jour, Tapera Industries produit 3000 litres de biocarburant par mois. La jeune startup souhaite devenir le premier producteur de biocarburant de toute l’Afrique australe en nouant des partenariats avec les pays afin de bénéficier de soutiens pour se développer.

