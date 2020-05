Une start-up nigériane réussit à réaliser 1 million de dollars de revenus avec l’exportation de déchets plastiques

(Agence Ecofin) - Recyclan est une start-up qui s’occupe de l’assainissement des espaces publics et des eaux au Nigéria. Elle est spécialisée dans la collecte et l’exportation des déchets plastiques pour le marché étranger du recyclage. La start-up collecte les déchets plastiques sur les plages, les décharges et dans l'océan.

Recyclan utilise les nouvelles technologies pour la gestion des opérations d’exportation avec sa clientèle étrangère. Les déchets sont traités et conditionnés selon les spécifications de la clientèle. La start-up dispose également d’une application mobile et d’un service SMS pour sensibiliser les ménages au recyclage. En échange, ces derniers bénéficient d’un accès à une assurance maladie, des frais de scolarité, etc.

Fondée en 2018 par le trio d’entrepreneurs Chime Okwuokenye, Rob Homan et Molawa Adesuyi, Recyclan a pour objectif de faciliter la transformation des déchets plastiques au Nigéria et en Afrique. Les fondateurs ont en effet constaté que le continent dispose d’un taux élevé de déchets mal gérés. En initiant ce projet, ils espèrent contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de l’Afrique.

Recyclan compte parmi ses clients des entreprises de 7 pays africains, d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. Un marché qui lui a permis de réaliser un revenu de plus d’un million de dollars. La start-up a déjà recyclé 2 500 tonnes de déchets plastiques.

Aïsha Moyouzame