Riposte à la Covid-19 : Un distributeur automatique de gel fabriqué au Togo (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Un distributeur automatique de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains de manière plus pratique et plus sécurisée. Voilà la nouvelle création de l’Observatoire Panafricain de l’Ecole et des Métiers (OPEM) de Lomé qui participe ainsi à sa manière à la lutte africaine contre le Coronavirus.

Pour le Dr Victor AFANOU, le dispositif constitue une excellente alternative aux agents équipés de sprays et postés devant les banques, les magasins, etc. Il intègre un capteur qui détecte la présence d’une main et déclenche automatiquement un jet de gel.

Compact, ce distributeur peut être placé devant les institutions et les lieux publics pour aider à enrayer la propagation de la maladie.