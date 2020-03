Des étudiants sénégalais fabriquent une voiture utilitaire fonctionnant comme un générateur d’énergie (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Auto Gazelle est un véhicule utilitaire mis au point par des étudiants sénégalais de l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar. Faisant office de petite centrale, il vise à répondre aux besoins en électricité des populations rurales. Maguette Cisse, le promoteur, donne de plus amples détails.

« L’idée, c’est que c’est le moyen de production qui est transporté, et non plus l’énergie », explique-t-il. Une énergie qui est engrangée via des panneaux solaires ou produite par pédalage, et stockée dans des batteries incorporées. Tout terrain, Auto Gazelle peu ensuite parcourir 60 km à travers le pays, sans carburant, sans bruit et sans rejet de fumée.

Une fois stationné, il pourra distiller 10 KWh d’énergie par jour, à travers des prises de 5, 12, 110 et 220 V. Eventuellement, le véhicule peut aussi embarquer 2 personnes et 250 kg de matériel.