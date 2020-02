Tchad : Des pneus avariés transformés en meubles

(Agence Ecofin) - Sylvie Pitimbaye et Thomas Dembé sont deux entrepreneurs qui ont fondé Noudji Décor & Arts, un atelier basé à N’Djamena au Tchad, et qui est spécialisé dans le recyclage de pneus devenus inutilisables en meubles. Ils proposent tabourets, canapés et chaises conçus à partir de pneumatiques qu’ils décorent avec des textiles et de la peinture.

C’est à domicile que le duo travaille, dans la cour, car ne disposant pas encore d’un espace de travail approprié, faute de ressources financières.

« L'atelier est encore à la maison. Nous sommes une toute petite entreprise qui est en train de se développer. Nous n'avons pas assez de moyens pour avoir un atelier en tant que tel, mais nous travaillons avec les moyens du bord » a déclaré Sylvie Pitimbaye (photo) dans une entrevue rapportée par le média en ligne Al Wihda.

Leur idée est d’associer recyclage et décoration, afin de proposer aux ménages des meubles respectueux de l’environnement tout en limitant la pollution causée par les pneus usés.

Le concept a eu du mal à s’imposer aux yeux de la population locale qui peine encore à l’adopter. « Quelqu'un qui voit un pneu dans la poubelle, et le retrouve ensuite chez lui au salon ? Au début ce n’était pas facile », a reconnu Sylvie.

Leurs travaux ont toutefois progressivement séduit les réseaux sociaux et les médias, ce qui leur a permis de faire connaître leur entreprise. Ils espèrent attirer davantage de clients pour se développer.

Aïsha Moyouzame