Ghana : Dext Technology fabrique des mini-laboratoires pour la pratique des activités scientifiques en milieu scolaire

(Agence Ecofin) - Dext Technology est une startup spécialisée dans la conception de « laboratoires de poche à usage scolaire », au Ghana. Son invention dénommée « The Science Set » est un laboratoire scientifique portatif de la taille d'un manuel scolaire, contenant plus de 45 composants et matériaux individuels, qui permettent de réaliser plus de 26 expériences scientifiques en classe. Il est assez petit pour tenir sur la table d’un élève, facile à entretenir et rapide à installer.

Selon Charles Ofori Antipem, le fondateur de Dext Technology, l'enseignement pratique des sciences fait défaut dans les écoles en Afrique. La majorité des écoles ne dispose pas de laboratoire scientifique bien équipé à cause du coût élevé de ce type d’équipement. Du coup, la plupart des élèves n’ont pas toujours la possibilité de mettre en pratique ce qu’ils apprennent dans les salles de classe. C’est ainsi qu’il décide de concevoir un laboratoire portatif pour faciliter la pratique des expériences pendant les cours de science.

« Imaginez un enseignant qui entre en classe et dit : aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur la lumière. Sortez vos kits, vos ampoules LED, vos piles et vos miroirs, nous allons produire de la lumière et étudier ses propriétés » se réjouit le jeune inventeur.

Le laboratoire portatif apparaît donc comme une solution aux lacunes de l’enseignement pratique des sciences en Afrique.

En 2018, le dispositif de Dext Technology, vendu au prix de 17 euros, était disponible dans plus de 200 écoles au Ghana et à l’étranger. Les kits sont vendus auprès des clients directs comme les parents, ou proposés aux enseignants dans les écoles. A ce jour, Charles Ofori Antipem a remporté plusieurs prix qui ont contribué à l’expansion de son activité et ont facilité la production d’un plus grand nombre de laboratoires portatifs.

Aïsha Moyouzame