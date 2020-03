Au Nigéria, la plateforme Farmcrowdy connecte les agriculteurs ruraux aux investisseurs

(Agence Ecofin) - Farmcrowdy est une plateforme numérique qui propose à quiconque souhaitant investir dans le secteur agricole au Nigéria, de financer des fermes sur un cycle de récolte précis. Les exploitations sélectionnées sont celles d’une taille inférieure à 3 hectares.

Les petits acteurs agricoles au Nigéria ont besoin de financement, de formation et d’un moyen de vendre leurs produits. Ils ont cependant du mal à entrer en contact avec les investisseurs qui proposent ces services. Les créateurs de Farmcrowdy ont ainsi décidé de jouer le rôle d’intermédiaire entre les deux parties.

L’investisseur prend en charge l’intégralité des frais liés à l’exploitation de la ferme agricole. Il reçoit 2 fois par semaine des photos, des vidéos et des rapports sur l’état des cultures. Une fois la récolte vendue, l’investissement de départ est remboursé, et le profit réparti entre le fermier (40 %), l’investisseur (40 %) et Farmcrowdy (20 %). L’investissement moyen par unité est de 95 000 nairas (235 euros).

En 2019, Farmcrowdy a réuni 45 collaborateurs et récolté 7 millions USD chez des investisseurs qui ont permis de financer près de 8 000 fermiers au Nigéria.

Aïsha Moyouzame