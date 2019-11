Floriane Savadogo : Comment distribuer de la pâtisserie traditionnelle grâce aux réseaux sociaux

(Agence Ecofin) - La fondatrice de l’entreprise Les fées maison By Flo, basée au Burkina Faso, a accepté de partager son rêve d’entrepreneuriat. Une initiative qui combine de bonnes vieilles recettes traditionnelles, et qui se propage via l’innovation technologique.

Agence Ecofin : Présentez-nous « Les fées maison By Flo » en quelques mots

Florianne Savadogo : Les fées maison By Flo, c’est une chaine de restauration et pâtisserie traditionnelle entièrement faite maison. Nous intervenons dans les anniversaires, les mariages, les fêtes et pour tout autre occasion.

AE : Pourquoi avez-vous décidé d’entreprendre dans ce domaine ?

FS : C’est par amour que j’ai lancé les fées maison By Flo, et j’ai eu la chance d’être entourée de super amis qui appréciaient bien « ma bouffe ». Par ailleurs, je pense avoir cette fibre d’entrepreneur depuis fort longtemps. Personnellement je crois que la meilleure façon d’être épanouie professionnellement, c’est de travailler dans un domaine que nous aimons.

AE : Que proposez-vous dans votre pâtisserie ?

FS : Nous fournissons des mets salés et sucrés (crêpes, gratins, petits fours, gâteaux, etc.), le tout sur commande des clients. Nous avons un catalogue de ce que nous faisons et c’est assez standard. Avec le temps et les sollicitations, le catalogue sera appelé à grandir et à se diversifier.

AE : Comment se procurer une de vos pâtisseries ?

FS : Alors, nous sommes joignables à travers plusieurs canaux : Facebook, Instagram, WhatsApp, téléphone, adresse géographique, et par mail. Bientôt, s’il plait à Dieu, nous disposerons également d’un site internet. Il leur suffit donc de prendre attache auprès de nous à travers ces différents canaux et de nous détailler leurs souhaits.

AE : Quelle est votre technique de vente ?

FS : Stratégiquement nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet de toucher le maximum de personnes (toutes couches confondues). Nous faisons des pubs, promotions ciblées. Nous offrons systématiquement des réductions aux gros clients (grosses commandes) et des cadeaux à nos nouveaux et fidèles clients. A long terme, il y a des cartes de fidélité que nous mettrons en place, des moyens de paiement/abonnement afin que les clients qui le souhaitent bénéficient de nos services à temps plein.

AE : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité ?

FS : Je pense que le plus dur, c’est la satisfaction du client. C’est d’ailleurs notre cheval de bataille. Je dis cela parce qu’actuellement je travaille seule, et donc ce n’est pas toujours évident de répondre à toutes les sollicitations. Par ailleurs, nous sommes dans la restauration lente, à l’inverse de celle rapide (fast-food, crêperie, etc.), il y a donc souvent des contraintes liées au temps et délais de livraison.

AE : Qu’en est-il de la concurrence ?

FS : Rire… vous savez je suis autodidacte dans ce domaine. Il faut mettre à l’esprit qu’il y a toujours meilleur que soi. D’ailleurs je n’hésite pas à aider ou à recommander certains de mes concurrents lorsque je suis indisponible ou que je ne maitrise pas une recette. Je crois que la reconnaissance des plus doués est importante dans ce domaine.

AE : Comment faire pour vous joindre ?

FS : Vous pouvez nous joindre à partir de ces différents accès :

Facebook : les fées maison – By Flo

Instagram : les fées maison – By Flo

Entretien réalisé par Aisha Moyouzame