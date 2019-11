Eduke.me : des salles de classe construites à partir de déchets plastiques

(Agence Ecofin) - Des salles de classe construites à partir de déchets plastiques, c'est l'innovation 100% camerounaise imaginée par l'entreprise Eduke.Me, avec aux commandes de Gatien Aba. Une initiative qui devrait séduire les investisseurs par son modèle économique à la fois utile, rentable et éco-responsable.

Lors d'une compétition internationale organisée par l'Alliance des Civilisations des Nations Unies, en 2016, Eduke.Me, initialement connu sous le nom d'« Écoles Sans Frontières », est acclamé devant les présidents Recep Erdoğan et Vladimir Poutine. Un an plus tard, Gatien Aba souhaite véritablement concrétiser son idée dans la localité de Dzeng au Cameroun.

Avec son équipe constituée de 2 co-fondateurs, d'une environnementaliste et d'un ingénieur, il entame les plans de construction d'une école en briques écologiques fabriquées à partir de 10 000 déchets plastiques recyclés. Une architecte qui se voudra moderne, solide et calquée sur les normes de construction nationale et internationale.

Après avoir obtenu un diplôme en journalisme et communication de masse à l'université de Buea, Gatien Aba intègre l'école phare du journalisme, l'ESSTIC, à Yaoundé. Durant sa formation en paix et développement durable, il nourrit peu à peu une passion pour l'entrepreneuriat durable. Commence dès lors une étape cruciale de sa vie, qui va bâtir plus tard, sa carrière professionnelle. À 27 ans, Gatien Aba est aux commandes de l'entreprise Eduke.Me, et espère changer les mentalités sur la place de l'écologie dans l'éducation.

Occupé par sa fonction de représentant de l'entreprise française Studely à Yaoundé, Gatien Aba consacre moins de temps à sa structure. Il envisage tout de même de démissionner d'ici peu, pour enfin piloter son projet à plein temps. Une décision qui viendra certainement donner le feu vert aux éventuels investisseurs. Optimiste, Gatien Aba se dit confiant quant au potentiel de son projet à forte valeur sociale. Aujourd'hui, il nourrit son ambition de toujours: "mettre sur pieds un réseau d’écoles sociales privées à faibles coûts, destinées aux enfants issus de familles pauvres et proposant de nouvelles approches pédagogiques".

En s'inscrivant dans une vision plus réaliste, Eduke.Me compte bien réécrire l'histoire de l'éducation durable.

Aïsha MOYOUZAME