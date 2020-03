En Ouganda, Ronald Hakiza crée Ugabus, une plateforme pour réserver des billets de bus en ligne

(Agence Ecofin) - Ugabus est une entreprise de billetterie en ligne pour les agences de transport en Ouganda. Les billets sont achetés via l'application et le site web éponymes. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir le bus à utiliser, le prix et l'heure de départ, sans avoir à se déplacer.

Ronald Hakiza, le fondateur, cherche à résoudre le problème des longues files d'attente et lutter contre la vente de faux billets. « Je me suis demandé s'il pouvait y avoir une meilleure façon de rechercher, comparer et réserver d'authentiques billets de bus en ligne. Je n’en ai pas trouvée, alors j’ai décidé d’en proposer une », rapporte-t-il sur Techpoint Africa.

L’entreprise a réussi à fournir à ses clients des itinéraires de bus vers plus de 60 destinations à travers l’Afrique de l’Est, avec plus de 1 000 réservations effectuées chaque mois.

Ugabus génère un revenu annuel d’environ 21 000 dollars et compte 5 000 utilisateurs. En 2020, son fondateur prévoit une expansion dans plus de 6 pays d’Afrique.

Aïsha Moyouzame