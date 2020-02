Au Sénégal, Abibatou Banda Fall crée des paniers en fibres de rônier qui conservent les aliments chauds

(Agence Ecofin) - Abibatou Banda FALL est la fondatrice de ARADES, une association qui met en œuvre des initiatives durables sur diverses thématiques, dont les changements climatiques, la protection de l’environnement et l’entrepreneuriat des femmes. Son activité la plus récente est la fabrication de paniers thermiques à partir de matériaux locaux comme les fibres de rônier, le kapok (une fibre végétale que l'on tire de fruits de plusieurs arbres) et le coton.

Le panier thermique permet de garder chaud un plat pendant 12 à 24 heures. Il ne dégage pas d’odeurs et permet une économie de temps et d'énergie, affirme Abibatou sur Initiatives climat.

Le panier thermique a été présenté lors des séminaires de formation et des séances de tests organisés par ARADES. Plus de 60 plats différents ont pu être testés avec ce dispositif. Ces rencontres ont permis d’introduire le produit d’Abibatou dans les habitudes des ménages au Sénégal.

Il faut mentionner que ARADES a remporté plusieurs prix entre 2014 et 2016, dont le prix Sparknews au concours francophone du Global Social Venture.

