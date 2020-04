La Fondation Jack Ma lance la 2ème édition de Africa’s Business Heroes pour les entrepreneurs africains

(Agence Ecofin) - Le programme Africa Netpreneur Prize (ANPI) de de la Fondation Jack Ma a lancé le 6 avril 2020 le concours Africa’s Business Heroes pour les entrepreneurs des 54 pays d’Afrique. L’initiative offre aux entrepreneurs africains une plateforme pour développer leurs talents en affaires.

Pour cette édition, le concours reçoit les candidatures en français et en anglais de tous les secteurs, et décernera une somme de 1,5 million de dollars de subventions à dix finalistes. Africa’s Business Heroes se concentre particulièrement sur ceux qui bâtissent leurs communautés locales et œuvrent à résoudre les problèmes les plus urgents.

Africa’s Business Heroes vise à identifier, soutenir et inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains à laisser une empreinte dans leurs communautés locales, et à bâtir une économie plus durable pour l’avenir.

Les candidatures sont ouvertes en ligne du 6 avril au 9 juin avec les demi-finalistes annoncés en août, et les dix finalistes de l’année 2020 dévoilés en septembre.

Aïsha Moyouzame