En Ouganda, Saudah Birungi apprend aux femmes et aux jeunes à installer et à entretenir des filtres bon marché pour purifier l’eau

(Agence Ecofin) - Tusafishe est une entreprise qui fabrique et vend des filtres à faible coût en milieu rural, en Ouganda. Sa clientèle est constituée d'écoles, d'ONG et des ménages pauvres. Mais la particularité de cette entreprise repose sur la formation qu'elle propose aux femmes et aux élèves des communautés reculées.

L'idée c'est de les aider à installer et réparer eux-mêmes leurs filtres s'ils n'ont pas les moyens de s'en procurer un nouveau.

À 22 ans, Saudah Birungi a mis au point ce filtre biologique qui utilise du granit finement broyé et de la poudre de graines de moringa comme principal moyen de purification. Selon elle, ce filtre permettrait d'éliminer jusqu'à 99% des agents pathogènes et 100% de résidus présents dans l'eau sale, la rendant sûre et propre à la consommation.

À ce jour, Tusafishe a conçu 50 filtres dans 50 écoles et formé plus de 240 femmes à l’installation de filtres pour leur propre foyer.

Plus d’infos à www.tusafishe.com

Aïsha Moyouzame