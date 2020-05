RD Congo : Louison Mbombo, 24 ans, se sert de l'analyse de données pour prévenir le paludisme

(Agence Ecofin) - Louison Mbombo est le promoteur de l’initiative Mbombo soutenue par l’organisation « Solidariedade Na Mokili » qu’il a fondée. Grâce à un algorithme, il analyse des données de manière précise pour la prévention du paludisme en République Démocratique du Congo.

L’algorithme répertorie les zones contaminées et les territoires à risque pour fournir des données exactes sur le paludisme dans le pays. Le but est d’apporter les soins adéquats aux personnes malades ou à celles exposées.

Ce jeune entrepreneur social a fait des études de médecine au Brésil et travaille avec une équipe de médecins pour mener à bien le projet. Il a reçu le soutien de Google et de Microsoft dans l’élaboration de l’algorithme. Il se sert également de la télémédecine pour collaborer avec les hôpitaux de son pays, afin de recenser les cas enregistrés dans ces établissements.

Louison Mbombo ambitionne de mettre en place un Centre international de prévention et de contrôle du paludisme dans les pays les plus touchés en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.

Aïsha Moyouzame