Bénin : Arielle Ahouansou crée un dispositif retraçant les données médicales du patient

(Agence Ecofin) - Arielle Ahouansou, jeune médecin, espère améliorer l’accès aux soins de santé au Bénin. Elle est la fondatrice de Kea Medicals, une entreprise qui propose un dispositif informatique renseignant sur les données médicales d’un patient. Ces données sont accessibles aux hôpitaux et aux médecins, où qu’ils se trouvent.

L’utilisateur crée un compte sur la plateforme de Kea Medicals et fournit des renseignements sur son bilan de santé (groupe sanguin, antécédents médicaux, allergies). Il spécifie aussi les personnes à contacter en cas d’urgence. Ces données sont ensuite transférées dans un dispositif informatique que l’on fixe sur un bracelet ou sur un smartphone. Les médecins n’ont ensuite plus qu’à scanner le code pour accéder au dossier médical.

Selon Arielle Ahouansou, il n’existe pas de bases de données centralisées au Bénin qui permettent de coordonner le travail des hôpitaux. Ce manque d’informations peut se révéler tragique pour certains malades.

« Une jeune femme venait d’accoucher de jumeaux et faisait une hémorragie. Il lui fallait une transfusion sanguine de toute urgence, mais nous n’avions aucun moyen de connaître son groupe sanguin. Nous avons perdu dix minutes à essayer de retrouver son groupe sanguin. Cela lui a été fatal, elle a perdu la vie », déplore-t-elle.

Kea Medicals se veut accessible aux plus démunis. Le dispositif coûte entre 4 et 10 dollars, selon le support choisi. Il faut ensuite compter environ 5 dollars pour des consultations à distances. Il est aussi possible de souscrire à un abonnement mensuel avec consultations illimitées, pour la somme de 4 dollars. Les médecins qui collaborent avec la plateforme reçoivent 70% du tarif de la consultation, les 30% restants revenant à Kea Medicals.

L’initiative d’Arielle Ahouansou a inspiré d’autres jeunes sur le continent. Au Sénégal, un projet similaire dénommé Senvitale a vu le jour pour résoudre le même type de problème.

Aïsha Moyouzame