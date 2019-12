Togo : pour sa cohorte 2020, Innov’Up recherche de jeunes entrepreneures dans le secteur de l’artisanat

(Agence Ecofin) - Innov’Up, l’incubateur du Centre entrepreneurial des femmes d’affaires, lance jusqu’au 30 décembre prochain, un appel à candidatures en vue de recruter de jeunes entreprises innovantes dans le secteur de l’artisanat, pour sa cohorte 2020.

Le Centre recherche particulièrement les jeunes entrepreneures basées au Togo, âgées de 18 à 35 ans, ayant au moins le BEPC, avec un projet dans le secteur artisanal, et à fort impact social, économique, et environnemental.

Pour cette cohorte, les projets seront sélectionnés sur leur caractère innovant et responsable, ainsi que leur potentialité commerciale et économique, et leur capacité à générer des emplois.

Selon la structure, les projets sélectionnés bénéficieront d'un an d’accompagnement au sein de l'incubateur, ce qui comprend notamment : des journées de formations, des rendez-vous individuels d’accompagnement tous les mois, des rendez-vous mensuels avec un mentor, des heures d’expertise ciblée (Appuis techniques, Management de projet, Management d’équipe, marketing, comptabilité, gestion financière et fiscale, droit des affaires, développement personnel), l’hébergement en espace de coworking.

Notons que les incubées bénéficieront également d’une levée de fonds annuelle, pour accélérer le développement de leur start-up.

Soumettre ici votre sa candidature

R.E.D