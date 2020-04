Le sud-africain Shalton Mothwa fabrique un sac qui permet de recharger les appareils portables

(Agence Ecofin) - Shalton Mothwa a fabriqué un sac qui permet de charger la batterie d’appareils électroniques tels que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones portables. Le dispositif dénommé Aeon Power Bag a la particularité de charger les appareils qu’il contient. Il est également capable de charger par induction, un système moderne de plus en plus utilisé dans les aéroports et les restaurants. L'énergie générée est stockée dans une batterie, et recharge en 90 minutes environ.

L’idée d’un sac rechargeable n’est pas une invention nouvelle. Pour se différencier des modèles existants qui incorporent une batterie dans le sac, Shalton Mothwa innove avec un sac équipé d’un mécanisme qui permet de capter l’énergie issue des signaux de fréquence radio, d’antennes relais et même du soleil.

Les déplacements au quotidien rendent difficile la recharge des appareils. Shalton Mothwa l’a remarqué, et pour lui, la meilleure façon de résoudre ce problème était de proposer un moyen de recharger les appareils même en déplacement.

AEON Power Bag peut également avoir une portée plus importante. En Afrique où certaines zones ont peu ou pas d’accès à l’électricité, le sac de Shalton Mothwa va faciliter l’utilisation d’appareils électroniques.

Aïsha Moyouzame