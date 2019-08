Kenya : Windlab et Eurus construiront une centrale hybride solaire/éolienne de 80 MW à Meru

(Agence Ecofin) - Le Kenya a signé un mémorandum d’entente avec les développeurs énergétiques Windlab et Eurus Energy, pour la mise en place de la première centrale hybride à grande échelle fonctionnant à l’éolien et au solaire sur le continent. L’infrastructure qui aura une capacité de 80 MW sera implantée dans la localité de Meru. Elle fonctionnera grâce à 20 turbines éoliennes et 40 000 panneaux solaires.

Le projet, d’un coût estimé à 150 millions $, produira assez d’électricité pour alimenter 200 000 ménages. Il sera développé dans le cadre d’un partenariat entre la Meru County Investment and Development Corporation (MCIDC) et Windlab East Africa, une filiale locale mise sur pied par les développeurs. Les travaux de construction sont prévus pour débuter en 2021.

« Nous sommes impatients d’apporter notre innovation mondialement reconnue au service du projet d’énergie renouvelable et de développement du Kenya », a affirmé Roger Price, le directeur exécutif de Windlab.

« Windlab et Eurus Energy ont déjà, par le passé, conjugué leurs efforts dans la mise en œuvre commune de projets énergétiques et nous sommes ravis d’étendre ce partenariat au Kenya », s’est réjoui, pour sa part, Hideyuki Inazumi, le directeur d'Eurus Energy.

Gwladys Johnson Akinocho

