Tunisie : 28 entreprises et consortiums sélectionnés pour la construction de 800 MW de centrales solaires et éoliennes

(Agence Ecofin) - En Tunisie, le ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a sélectionné une trentaine de compagnies et de consortiums, dans le cadre du projet d’appel d’offres relatif à l’ajout de 800 MW de capacités supplémentaires.



16 de ces organisations ont été retenues pour la mise en place de 500 MW de centrales solaires tandis que 12 entreprises et groupements ont été présélectionnés pour la construction de 300 MW de centrales éoliennes.

Parmi les entités sélectionnées, figurent Masdar, EDF EN, Acciona Energia, Canadian Solar, Enel Green Power, Engie, Fotowatio Renewable Venture, ACWA Power, Total Eren et Scatec Solar...

L’appel à préqualification a été lancé, en mai 2018, par les autorités tunisiennes.

Les projets concernés sont les centrales solaires de Tozeur (50 MW), Sidi Bouzid (50 MW) Kairouan (100 MW), Gafsa (100 MW) et Tataouine (200 MW). Les centrales éoliennes sont celles de Jbel Abderrahmane (200 MW) et Jbel Tbaga (100 MW).

Gwladys Johnson Akinocho