Mozambique : Ncondezi Energy sursoit à son projet d’installations solaires en raison du Covid-19

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, Ncondezi Energy met en pause son projet d’installations solaires dotées d’infrastructure de stockage électrique à des fins industrielles et commerciales. « Cette pause permettra d’avoir plus d’information sur l’impact de la pandémie », a-t-elle affirmé.

L’énergéticien qui construit historiquement des centrales à charbon, propose depuis avril 2019, un service de construction de centrale solaire pour des entreprises ou des industries au Mozambique. La production de l’infrastructure est rachetée par le client sur une période donnée, ce qui lui permet de rentabiliser l’installation. Son premier projet développé dans ce cadre aura une capacité de 400 kV et rapportera 198 000 $ annuels dans le cadre d’un contrat signé pour 15 ans.

L’entreprise bénéficiaire de cette première centrale installée a en effet introduit un avis de force majeure. Il lui est en effet impossible de donner accès au site de construction, le gouvernement ayant mis en place une restriction des déplacements pour contenir la propagation du virus.

Cependant, rassure Ncondezi, le calendrier initial d’un lancement au second trimestre 2020 pourra être respecté si les restrictions de mouvement sont levées en mai comme l’a prévu le gouvernement. « Mettre le projet d’installation d’énergie solaire et de capacité de stockage en pause en entendant de mieux comprendre l’impact du virus est nécessaire pour nous aligner sur les mesures prises par le gouvernement pour réduire l’expansion du virus. Tous les équipements sont stockés dans des entreprises et prêts à être déployés dès la levée des restrictions », a affirmé Hanno Pendilly, le directeur exécutif de Ncondezi.

Gwladys Johnson Akinocho