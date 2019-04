Maroc : la MASEN signe un accord avec la BID pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables en Afrique

(Agence Ecofin) - L’Agence marocaine pour l’énergie solaire (MASEN) a signé avec la Banque islamique de développement (BID), un mémorandum d’entente ayant pour objectif la promotion des énergies renouvelables en Afrique.

Selon un communiqué publié par la MASEN, cet accord permettra de « faire bénéficier les différents pays partenaires à la fois, de l’accompagnement et de l’expertise de la MASEN, mais également de l’appui financier de la BID et ce, tout au long des différentes phases de développement et de mise en œuvre des projets renouvelables».

L’organisation marocaine a également signé un second accord avec l’ICIEC, l’assureur du groupe de la banque islamique afin de mettre en place un cadre et des outils de facilitation des investissements privés dans les énergies renouvelables en Afrique.

« Ce partenariat reflète la volonté affirmée des deux institutions de jouer un rôle majeur dans la généralisation de l’accès à l’électricité dans les pays africains, membres de la BID et dans la lutte contre le changement climatique.», a affirmé Mustapha Bakkoury (photo), le président-directeur général de la MASEN.

En 2018, l’agence a signé un accord du même genre avec la Banque africaine de développement.

Gwladys Johnson Akinocho