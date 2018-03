Tanzanie : deux projets d’électrification rurale récompensés par des prix internationaux

(Agence Ecofin) - Rift Valley Energy (RVE) et Ensol Tanzania, deux sociétés opérant dans le secteur énergétique en Tanzanie, ont annoncé dans une déclaration conjointe jeudi, avoir remporté des prix lors d’un Forum d’investissement pour l’électrification rurale (ARE) qui s’est tenu sur l’île de Sicile en Italie, la semaine dernière.

Elles ont été couronnées pour des projets d’électrification rurale qui ont contribué à l’intégration de communautés éloignées dans l’amélioration de l’économie de la Tanzanie.

Le forum de trois jours, qui a débuté le mardi 13 mars 2018, a attiré des représentants de haut niveau d’organisations en développement, du secteur privé, des organismes de financement d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe.

«Il est à noter que sur sept catégories, deux projets d'électrification rurale tanzanienne ont été sélectionnés comme gagnants des prix de l'ARE 2018 pour leurs catégories respectives.», peut-on lire dans le communiqué.

RVE a remporté le prix de la catégorie 4 du forum intitulée «Secteur privé, pays en développement». Elle a été récompensée pour son projet hydroélectrique novateur de 4 MW, Mwenga, qui alimente Tanesco (compagnie nationale en charge de l’électricité) 24h/24 et 7j/7, ainsi que son réseau d’électrification rurale de 300 km dans les régions de Mufindi et Kihansi.

Grâce au réseau, l’entreprise fournit de l’énergie verte à environ 3 000 ménages, des PME, et des connexions industrielles.

De son côté, Ensol Tanzania, a été sacré dans la catégorie 6, «Best Off Grid Project», pour son projet de micro-réseau hybride solaire de 48 KW, Mpale Village. Etant l'une des seules entreprises locales à développer des micro/mini réseaux en Tanzanie, elle a travaillé avec des partenaires techniques et financiers internationaux pour fournir l'accès à l'électricité à plus de 3 000 résidents du village et des environs.