Mozambique : un appel d’offres bientôt lancé pour l’électrification de 260 000 ménages

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Mozambique lancera bientôt un appel d’offres pour acquérir des équipements et des services électriques afin de donner accès à l’électricité à 260 000 ménages du pays.

Cette annonce a été faite par le ministre des Ressources minérales et de l’Energie, Max Tonela (photo). Il a également affirmé que les provinces de Maputo et de Manica, dans le sud du pays, et celles de Nampula et de Niassa, dans le nord, seront les principales bénéficiaires de cette initiative.

Actuellement, seulement 32 % des Mozambicains ont accès à l’électricité. Le gouvernement a lancé, en 2018, le programme Energie pour tous qui vise l’atteinte de l’accès universel à l’électricité, d’ici à 2028.

Dans ce cadre, 86 villages ont déjà eu accès à l’électricité grâce à des sources d’énergie renouvelable. Plusieurs mini-centrales d’énergie renouvelable ont été construites dans les localités de Rotanda, Mouha, Sembezia et Chiurairue dans la province de Manica. D’autres sont actuellement en construction à Majawa et à Berue, dans la province de Zambezia, et à Luaice dans la province de Niassa.

Gwladys Johnson Akinocho