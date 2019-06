SEforALL : une approche d’électrification intégrée accélérera le processus d’accès universel à l’électricité

(Agence Ecofin) - Une approche d’électrification intégrée permettra une avancée plus rapide du processus d’électrification en Afrique. C’est la principale conclusion du rapport « Integrated Electrification Pathways for Universal Access to Electrification : A Primer », de l’initiative Sustainable Energy for All (SEforALL).

Selon l’étude, cette trajectoire de développement intégré implique une planification inclusive, les politiques soutenant le développement des technologies hors réseau ou de mini réseau fournissant l’électricité ainsi que les services associés qui permettent le développement durable.

« Un manque de plan d’électrification clair établi par les gouvernements a donné lieu à des fragments de solutions qui ont engendré une stagnation des avancées dans la réduction du manque d’accès à l’électricité », a affirmé Rachel Kyte, la directrice de l’initiative.

Ces approches compartimentées se sont révélées trop lentes avec le risque d’exclusion des populations les plus vulnérables.

Des plans nationaux intégrés peuvent fournir les structures nécessaires à l’attraction des financements et des partenariats nécessaires à la mise en œuvre des larges spectres de solutions qui permettront l’accès universel à l’énergie, selon le rapport.

Gwladys Johnson Akinocho