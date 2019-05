Mozambique : le secteur électrique panse ses plaies après le passage des cyclones Idai et Kenneth

(Agence Ecofin) - En Mozambique, le secteur électrique répertorie et répare les dégâts infligés par Idai et Kenneth qui ont frappé le pays, respectivement en mars et avril derniers.

« Nous prenons des mesures pour améliorer ces infrastructures. Nous cherchons également à implémenter certains changements, car les infrastructures ne peuvent tout simplement pas survivre à des cyclones d’une telle magnitude », a expliqué Aly Impija (photo), le directeur exécutif de l’EDM, la compagnie électrique nationale.

Les ouragans avaient endommagé 103 kilomètres de lignes de transmissions et engendré des pertes de 45 MW dans les productions des barrages de Mavuzi (52 MW) et de Chicamba (38,4 MW).

En outre, des sous-stations ainsi que des branches commerciales du secteur en charge d’environ 300 000 clients ont besoin d’être réhabilitées. Le nombre de nouvelles connexions au réseau électrique, pour le compte de l’année 2019, dans la localité de Beira, a également été réduit de moitié. Une décision qui affectera environ 30 000 nouveaux consommateurs.

Quatre mini-barrages ont également été endommagés par l’inondation qui a suivi les phénomènes et ont besoin de travaux. « Vu que ces infrastructures alimentent des communautés non connectées au réseau électrique, l’impact de leur incapacité sur la communauté est plus sévère. Cette dernière n’a, en effet, pas d’autre alternative pour son approvisionnement en énergie », a affirmé M. Impija.

Gwladys Johnson Akinocho