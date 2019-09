Angola : 600 MW de solaire disponibles d’ici 2022, grâce à 30 000 installations domestiques (gouvernement)

(Agence Ecofin) - L’Angola ambitionne d’atteindre une capacité solaire installée de 600 MW, d’ici 2022, a annoncé João Baptista Borges (photo), son ministre de l’Energie et de l’Eau.

Pour y arriver, le pays envisage de mettre en place, avec la participation du secteur privé, environ 30 000 systèmes solaires domestiques. Le développement de ce type de solutions énergétiques permettra, selon le responsable, d’accroître le taux d’électrification, surtout dans les zones rurales et les zones éloignées.

« Il y a le besoin de créer un mécanisme pour sécuriser des fonds au profit de l’électrification des zones rurales. L’Agence nationale de l’électrification rurale est l’instrument prévu dans ce cadre par la Loi générale sur l’électricité pour interagir avec les investisseurs privés. Plus de la moitié de la population n’a pas accès à l’électricité et nous avons besoin de trouver des solutions innovantes et abordables pour répondre à ce besoin », a-t-il affirmé.

Rappelons que l’Angola a actuellement un taux d’électrification de 40 %. Il faudra, selon les autorités, donner accès à 200 000 nouveaux ménages chaque année pour atteindre un taux d’électrification de 50%, d’ici à 2022.

Gwladys Johnson Akinocho

