L'UE soutient la stratégie énergétique du Maroc avec un financement de 1,3 million de dollars

(Agence Ecofin) - L’Union Européenne (UE) a validé un programme de 1,3 million $, visant à renforcer les capacités du département marocain de l'énergie, dans la régulation du marché de l'électricité et à développer un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la stratégie énergétique aux niveaux national et régional. L’information a été rapportée jeudi, par The Nort Africa Post.

Par ailleurs, le programme qui se déclinera sur 24 mois, garantira la sécurité des approvisionnements du royaume et facilitera l’accès à l’énergie, tout en répondant à la demande croissante et en protégeant l’environnement.

Bruxelles et Rabat misent ainsi sur l’accélération de l’arrivée des investissements dans le secteur.

L’UE a salué les efforts en cours dans le pays pour atteindre l’efficacité énergétique.

Outre les découvertes de gaz naturel qui s’enchaînent depuis quelques mois, le gouvernement envisage de construire un vaste terminal de liquéfaction de gaz naturel de 4,6 milliards de dollars, qui sera opérationnel d'ici 2025.

Par ailleurs, différentes parties prenantes se penchent actuellement sur l’élaboration de projets de réalisation de deux nouvelles centrales électriques à cycle combiné d'une capacité de 1200 MW et d'une unité de regazéification onshore au port de Jorf Lasfar sur la côte atlantique.

Le Maroc veut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre de 32%, d'ici 2030, et porter la part de la capacité d'électricité renouvelable à 42% en 2020 et à 52%, d'ici 2030.

Olivier de Souza